Жилищные ваучеры для переселенцев: Минразвития предоставило дополнительные разъяснения

Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) предоставило дополнительные разъяснения по программе жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий

Об этом сообщили в ведомстве, передает RegioNews.

Как работает программа жилых ваучеров?

Жилищные ваучеры для ВПЛ выдаются после положительного решения комиссии, но использовать их можно будет только после отдельного объявления о старте выплат. Минразвития активно работает над привлечением дополнительных средств для стабильного функционирования программы и ее расширения. Министерство также рассматривает возможность финансирования программы частично за счет остатков местных бюджетов общин, вынужденных перемещаться с временно оккупированных территорий.

Механизм финансирования и привлечения ресурсов

В перспективе программа может быть усилена денежными средствами из возможных репараций через Международный реестр убытков.

Как подать заявку на получение ваучера?

Подать заявление на получение жилого ваучера можно через мобильное приложение "Дія" в разделе "Услуги для ВПЛ". Для этого необходимо подтвердить состав семьи, получить согласие супруга на обработку персональных данных и подписать заявление через "Дія.Підпис". Все данные подтянутся автоматически и после проверки Минфином заявка будет передана в местную комиссию для принятия решения. Срок рассмотрения заявлений – до 30 дней. В будущем подача заявлений станет доступна также в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) и через нотариусов.

Статистика поданных заявлений

На сегодняшний день подано уже 10 628 заявлений на жилищные ваучеры. Больше всего заявлений подано в Днепропетровской области (1776), Киеве (1545) и в Запорожье (1044). Из регионов происхождения наибольшее количество обращений поступило от лиц, зарегистрированных в Донецкой (3566 заявлений), Луганской (3127), Запорожской (2067) и Херсонской (1601) областях.

Условия для участия в программе

Программа доступна только для тех ВПЛ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, и подтверждено предварительное проживание на временно оккупированной территории. Также обязательным условием есть наличие актуальной справки ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной территории Украины и отсутствие другого жилья на подконтрольной территории (кроме непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий), а также ранее полученной жилищной помощи от государства.

О старте выплат

1 декабря 2025 года началась вторая волна выплат в рамках программы "Зимняя поддержка", касающаяся лиц, подавших заявки в первые два дня приема. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже 3,5 млн украинцев получили пособие на сумму 473 млн гривен.

С 1 декабря также стартовал прием заявлений на получение жилых ваучеров на сумму до 2 млн грн для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Эти средства можно использовать для приобретения жилья, инвестирования в строительство или в качестве первого взноса или погашения ипотеки.

Таким образом, программа жилых ваучеров — важный шаг к обеспечению жильем переселенцев и поддержанию их в тяжелый период войны и вынужденной эвакуации.