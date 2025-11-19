Иллюстративное фото

У Украины продолжается процесс принятия Государственного бюджета на следующий год. Приоритетом остается усиление обороноспособности. При этом заложено также увеличение минимальной пенсии

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что на пенсии планируется выделить 1027 миллиарда гривен. Это на 123 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году. Это означает, что размер минимальной пенсии должен возрасти на 234 гривны. То есть, с 2361 до 2595 гривен, или на 9%.

При этом индексация пенсий традиционно запланирована на март. Однако пока неизвестно, на сколько вырастут выплаты после пересчета в следующем году. Например, в этом году рост составил в среднем 11,5%.

Напомним, ранее президент Украины подписал закон о выплатах молодым родителям. Теперь, с 2026 года, единовременная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка составит 50 тысяч гривен.