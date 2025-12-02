Житлові ваучери для переселенців: Мінрозвитку надало додаткові роз'яснення

Про це повідомили у відомстві, передає RegioNews.

Як працює програма житлових ваучерів?

Житлові ваучери для ВПО видаються після позитивного рішення комісії, але використати їх можна буде тільки після окремого оголошення про старт виплат. Наразі Мінрозвитку активно працює над залученням додаткових коштів для стабільного функціонування програми та її розширення. Міністерство також розглядає можливість фінансування програми частково за рахунок залишків місцевих бюджетів громад, що були змушені переміщуватись з тимчасово окупованих територій.

Механізм фінансування та залучення ресурсів

У перспективі програма може бути підсилена коштами з можливих репарацій через Міжнародний реєстр збитків.

Як подати заявку на отримання ваучера?

Подати заяву на отримання житлового ваучера можна через мобільний додаток "Дія" в розділі "Послуги для ВПО". Для цього необхідно підтвердити склад сім'ї, отримати згоду чоловіка або дружини на обробку персональних даних і підписати заяву через "Дія.Підпис". Усі дані підтягнуться автоматично, і після перевірки Мінфіном заявка буде передана до місцевої комісії для ухвалення рішення. Строк розгляду заяв — до 30 днів. В майбутньому подача заяв стане доступною також у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через нотаріусів.

Статистика поданих заяв

На сьогодні подано вже 10 628 заяв на житлові ваучери. Найбільше заяв подано в Дніпропетровській області (1 776), Києві (1 545) та на Запоріжжі (1 044). З регіонів походження найбільша кількість звернень надійшла від осіб, зареєстрованих в Донецькій (3 566 заяв), Луганській (3 127), Запорізькій (2 067) та Херсонській (1 601) областях.

Умови для участі в програмі

Програма доступна лише для тих ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, і підтверджене попереднє проживання на тимчасово окупованій території. Також обов'язковою умовою є наявність актуальної довідки ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній території України та відсутність іншого житла на підконтрольній території (крім непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій), а також раніше отриманої житлової допомоги від держави.

Про старт виплат

1 грудня 2025 року розпочалась друга хвиля виплат у рамках програми "Зимова підтримка", що стосується осіб, які подали заявки у перші два дні прийому. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже 3,5 млн українців отримали допомогу на суму 473 млн гривень.

З 1 грудня також стартував прийом заяв на отримання житлових ваучерів на суму до 2 млн грн для ВПО з тимчасово окупованих територій. Ці кошти можна використовувати для придбання житла, інвестування в будівництво або як перший внесок чи погашення іпотеки.

Таким чином, програма житлових ваучерів — це важливий крок до забезпечення житлом переселенців і підтримки їх у важкий період війни та вимушеної евакуації.