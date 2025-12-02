13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 19:21

Житлові ваучери для переселенців: Мінрозвитку надало додаткові роз'яснення

02 грудня 2025, 19:21
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) надало додаткові роз'яснення щодо програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій

Про це повідомили у відомстві, передає RegioNews.

Як працює програма житлових ваучерів?

Житлові ваучери для ВПО видаються після позитивного рішення комісії, але використати їх можна буде тільки після окремого оголошення про старт виплат. Наразі Мінрозвитку активно працює над залученням додаткових коштів для стабільного функціонування програми та її розширення. Міністерство також розглядає можливість фінансування програми частково за рахунок залишків місцевих бюджетів громад, що були змушені переміщуватись з тимчасово окупованих територій.

Механізм фінансування та залучення ресурсів

У перспективі програма може бути підсилена коштами з можливих репарацій через Міжнародний реєстр збитків.

Як подати заявку на отримання ваучера?

Подати заяву на отримання житлового ваучера можна через мобільний додаток "Дія" в розділі "Послуги для ВПО". Для цього необхідно підтвердити склад сім'ї, отримати згоду чоловіка або дружини на обробку персональних даних і підписати заяву через "Дія.Підпис". Усі дані підтягнуться автоматично, і після перевірки Мінфіном заявка буде передана до місцевої комісії для ухвалення рішення. Строк розгляду заяв — до 30 днів. В майбутньому подача заяв стане доступною також у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через нотаріусів.

Статистика поданих заяв

На сьогодні подано вже 10 628 заяв на житлові ваучери. Найбільше заяв подано в Дніпропетровській області (1 776), Києві (1 545) та на Запоріжжі (1 044). З регіонів походження найбільша кількість звернень надійшла від осіб, зареєстрованих в Донецькій (3 566 заяв), Луганській (3 127), Запорізькій (2 067) та Херсонській (1 601) областях.

Умови для участі в програмі

Програма доступна лише для тих ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, і підтверджене попереднє проживання на тимчасово окупованій території. Також обов'язковою умовою є наявність актуальної довідки ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній території України та відсутність іншого житла на підконтрольній території (крім непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій), а також раніше отриманої житлової допомоги від держави.

Про старт виплат

1 грудня 2025 року розпочалась друга хвиля виплат у рамках програми "Зимова підтримка", що стосується осіб, які подали заявки у перші два дні прийому. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже 3,5 млн українців отримали допомогу на суму 473 млн гривень.

З 1 грудня також стартував прийом заяв на отримання житлових ваучерів на суму до 2 млн грн для ВПО з тимчасово окупованих територій. Ці кошти можна використовувати для придбання житла, інвестування в будівництво або як перший внесок чи погашення іпотеки.

Таким чином, програма житлових ваучерів — це важливий крок до забезпечення житлом переселенців і підтримки їх у важкий період війни та вимушеної евакуації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
виплати переселенці
Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці: в чому причина
01 грудня 2025, 10:39
Чи працюватиме програма "Національний кешбек" у 2026 році: Кабмін дав роз’яснення
24 листопада 2025, 18:08
Державний бюджет на 2026 рік: як в Україні зміниться розмір мінімальної пенсії
19 листопада 2025, 23:30
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня 2025, 20:48
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
Вже завтра стартує програма: українці отримають безкоштовні квитки на поїзд на 3000 км
02 грудня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »