02 грудня 2025, 13:25

Аналітики про Меморандум із МВФ: пункт щодо ПДВ може завдати шкоди економіці

02 грудня 2025, 13:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Провідні аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, привітали узгодження на рівні переговорних команд Меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ

Про це інформує RegioNews із посиланням на звернення Аналітичних центрів.

У зверненні, адресованому Президенту, Прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, голові Національного банку, Міністру фінансів та Міністру економіки України, експерти висловили підтримку більшості положень Меморандуму, зокрема тих, що стосуються прозорості державних закупівель, реформ податкової та митної служб, незалежності антикорупційних органів, удосконалення трудових відносин та розширення бази оподаткування цифрових доходів.

Разом із тим, аналітичні центри висловили серйозне занепокоєння щодо зобов'язання України "скасувати пільгу для реєстрації платника ПДВ", що фактично стосується платників єдиного податку та встановлення для них порогу переходу на ПДВ.

За оцінками експертів, реалізація цього пункту може мати серйозні негативні наслідки для мікробізнесу.

"Адміністрування ПДВ в Україні є найбільш обтяжливим з усіх податкових процедур. Поширення цього обов’язку на найменших підприємців нівелює основну ідею спрощеної системи оподаткування, створюючи додаткове навантаження, ризик закриття бізнесу та зростання тіньової економіки", – йдеться у зверненні.

Аналітики зазначають, що встановлений поріг у 1 млн грн для реєстрації платником ПДВ є надто низьким. У 2024 році понад 644 тисячі ФОП могли би потрапити під цей обов’язок, що вимагало б сотень тисяч бухгалтерів та призвело б до зростання витрат мікробізнесу. За оцінками експертів, це могло б призвести до втрати суспільного добробуту на 150-180 млрд грн (1,5-2% ВВП).

Аналітичні центри закликають владу діяти поетапно: спершу усунути системні проблеми, які створюють найбільші втрати для бюджету – нелегальні схеми обігу коштів, тіньову зайнятість, контрабанду та ухилення від податків, а вже після цього шукати резерви у спрощеній системі оподаткування.

"Україна потребує економічного зростання та розвитку внутрішнього виробництва, підвищення продуктивності праці, інновацій та інвестиційної привабливості. Будь-які рішення, що стримують ділову активність, шкодять стратегічній перспективі країни", – підкреслюють експерти.

У зверненні наголошується, що пункт щодо порогу ПДВ для ФОП є ризиковим і потребує окремого детального дослідження перед його впровадженням.

Нагадаємо, Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки. Загальний її обсяг становить 8,2 млрд доларів на 4 роки.

