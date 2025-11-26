МВФ виділить Україні понад $8 млрд

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, загальний обсяг програми становить 8,2 млрд доларів на 4 роки.

Передбачається, що програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки.

Як повідомлялось, НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році. Про це заявив голова представництва Альянсу в Україні Стюарт Тернер.