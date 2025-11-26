МВФ виділить Україні понад $8 млрд
Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки
Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, загальний обсяг програми становить 8,2 млрд доларів на 4 роки.
Передбачається, що програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки.
Як повідомлялось, НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році. Про це заявив голова представництва Альянсу в Україні Стюарт Тернер.
В Україну надійшло 26 тисяч доз вакцини від сказу: хто й коли отримаєВсі новини »
26 листопада 2025, 14:28Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09У Єрмака заявили, що "мирного плану" з 28 пунктів більше не існує
24 листопада 2025, 19:12
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Антикорупційні органи перейшли до наступної стадії розслідування справи Міндіча
26 листопада 2025, 22:50Молоко та масло дешевшають: українці можуть зекономити до 35% до Нового року
26 листопада 2025, 22:25У Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною
26 листопада 2025, 22:09В Україні можуть змінити систему поповнення бойових бригад
26 листопада 2025, 21:22У пораненої дівчини внаслідок атаки в Дніпрі поцупили телефон під час надання допомоги
26 листопада 2025, 21:02У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »