Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"

Про це він заявив у відеозверненні, передає RegioNews.

За словами глави держави, будуть додаткові елементи допомоги для населення, а також уже зафіксовані на зиму ціни на електроенергію та газ для людей.

"Фінансування на імпорт газу забезпечимо, резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Кабінет міністрів невдовзі представить усі деталі програми суспільству.

Це має забезпечити стабільність енергопостачання та підтримку громадян у складний зимовий період.

Нагадаємо, з 15 листопада 2025 року українці можуть подати заявку на одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень у межах урядової програми "Зимової підтримки".