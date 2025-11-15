Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
Президент України Володимир Зеленський повідомив про розширення програми «Зимова підтримка»
Про це він заявив у відеозверненні, передає RegioNews.
За словами глави держави, будуть додаткові елементи допомоги для населення, а також уже зафіксовані на зиму ціни на електроенергію та газ для людей.
"Фінансування на імпорт газу забезпечимо, резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо", — зазначив Зеленський.
Він додав, що Кабінет міністрів невдовзі представить усі деталі програми суспільству.
Це має забезпечити стабільність енергопостачання та підтримку громадян у складний зимовий період.
Нагадаємо, з 15 листопада 2025 року українці можуть подати заявку на одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень у межах урядової програми "Зимової підтримки".