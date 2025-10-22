Стало відомо, які міста України отримають 46 мільйонів євро на розвиток

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Європейський інвестиційний банк надав Україні 46 мільйонів євро на розвиток міст

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство фінансів.

Зокрема, по 13,3 млн євро підуть на розвиток муніципальної інфраструктури та громадський транспорт, 14,7 млн євро – на міський транспорт та 4,8 млн євро – на енергоефективність громадських будівель.

Станом на жовтень 2025 року Європейський інвестиційний банк надав Україні вже понад 168 млн євро для реалізації цих проєктів.

