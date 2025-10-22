Стало відомо, які міста України отримають 46 мільйонів євро на розвиток
Європейський інвестиційний банк надав Україні 46 мільйонів євро на розвиток міст
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство фінансів.
Зокрема, по 13,3 млн євро підуть на розвиток муніципальної інфраструктури та громадський транспорт, 14,7 млн євро – на міський транспорт та 4,8 млн євро – на енергоефективність громадських будівель.
Станом на жовтень 2025 року Європейський інвестиційний банк надав Україні вже понад 168 млн євро для реалізації цих проєктів.
Нагадаємо, Данія виділила для України понад 300 мільйонів євро. Місія цієї програми полягає в тому, що щоб посилити стійкість України.
