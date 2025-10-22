09:30  22 октября
22 октября 2025, 10:22

Какой будет цена на газ этой зимой: нардеп Шуляк назвала цифры

22 октября 2025, 10:22
Фото: с личного архива
Стало известно, какими будут тарифы на газ в течение этого отопительного сезона

Тарифы в течение этого отопительного сезона не будут расти. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского правительство зафиксировало цену на газ до конца марта 2026 года: для населения – 7420 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС), для бюджетных учреждений – 16390 грн за 1 тыс. "кубов" (также с НДС).

Об этом сообщили в партии "Слуга Народа".

"Украинская власть активно работает над стабильным прохождением зимы, чтобы обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы. Фиксация цены на газ, которую инициировал Президент Зеленский, означает, что в течение этого отопительного сезона тарифы останутся неизменными, что чрезвычайно важно как для сотен тысяч украинских семей, так и для социальных объектов – школ, больниц, детских садов и т.д.", – отмечает глава политической силы "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Несмотря на вызовы военного времени, добавляют в партии, государство продолжает своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, предоставлять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие социальные гарантии.

Значительную поддержку, говорят в "Слуге Народа", получат особенно те громады, которым сейчас тяжелее всего. Так, например, власть уже приняла решение о введении моратория на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергоснабжения, дополнительно выделено 1,5 млрд грн именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики, сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и этот резерв будет увеличиваться, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, даже несмотря на усиление российских обстрелов по энергетической инфраструктуре.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", в разных регионах Украины уже открыто 287 центров жизнестойкости – это безопасные и доступные пространства, где каждый украинец может бесплатно обратиться за психологической или социальной помощью. Центры работают в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Как ты?", которую инициировала Первая леди Елена Зеленская. В центрах жизнестойкости украинцы могут получить психологические консультации – как индивидуальные, так и групповые. Специалисты помогают справляться с тревожностью, ПТСР, пережить утрату, адаптироваться к новым обстоятельствам.

