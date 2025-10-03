14:59  03 октября
03 октября 2025, 14:30

В Украине предлагают повысить выплаты по безработице: в ВР зарегистрирован законопроект

03 октября 2025, 14:30
В Украине планируется существенно повысить размер выплат по безработице и продлить срок их получения. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде (№57475), и он предусматривает ряд важных изменений в системе социальной поддержки безработных

Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

В частности, вместо нынешней нормы, когда пособие составляет размер одной минимальной зарплаты, предлагается установить выплату в размере 150% минимальной зарплаты.

На сегодня это означает, что пособие по безработице может возрасти примерно до 12 000 гривен - почти в полтора раза больше существующего уровня. Такой шаг должен обеспечить более достойный уровень поддержки для тех, кто временно остался без работы, особенно в условиях экономической нестабильности и вызовов военного времени.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока получения пособия с нынешних 90 до 180 дней. Это позволит безработным получать финансовую поддержку в течение более длительного периода, что важно для качественного поиска новой работы и стабилизации жизненных обстоятельств.

Авторы законопроекта отмечают, что такие изменения соответствуют современным экономическим реалиям и направлены на повышение социальной защиты граждан. Это также может оказать положительное влияние на общий уровень благосостояния в стране, уменьшить уровень бедности и стимулировать активность на рынке труда.

Напомним, на первой строчке уровня средней зарплаты в Украине сейчас стоит Киев со средним показателем в 39 535 гривен. На втором месте Луганская область с 32541 гривной в среднем. В пятерку лидеров вошли Киевская область - 25 963 гривны и Запорожская область - 24 681 гривна.

