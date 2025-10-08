11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 15:56

Середня зарплата в Україні знизилась: де платять найбільше, а де — найменше

08 жовтня 2025, 15:56
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У серпні 2025 року середня зарплата в Україні склала 25 911 гривень, що на 2,2% менше, ніж у липні

Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.

Найвищі доходи традиційно зафіксовані в Києві — 39 535 грн. Також до трійки лідерів увійшли Луганська область із середньою зарплатою 32 541 грн та Дніпропетровська — 26 779 грн.

Найменше заробляють на Чернівеччині — лише 18 451 грн, а також у Кіровоградській (18 778 грн) та Тернопільській (19 837 грн) областях.

У більшості регіонів України відбулося зниження середніх зарплат. Єдиним винятком стала Чернігівська область, де заробітки зросли на 1,9% — до 20 289 грн.

Загалом, спостерігається корекція після літнього зростання зарплат, зокрема в сфері ІТ, будівництва та транспорту. Економісти пояснюють це сезонними коливаннями та впливом воєнної економіки.

Нагадаємо, в Україні планують суттєво підвищити розмір виплат з безробіття та продовжити строк їхнього отримання. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді (№57475), і він передбачає низку важливих змін у системі соціальної підтримки безробітних

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
доходи гроші зарплата
За час повномасштабної війни держава витратила 5 млн грн на перегляд порно
08 жовтня 2025, 15:33
Під приводом перевірки лічильників обікрали пенсіонерів: суд покарав "гастролерок" із Рівненщини
07 жовтня 2025, 07:55
На Тернопільщині "працівник банку" вкрав з рахунку клієнта понад 220 тис. грн
06 жовтня 2025, 12:33
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Польща планує провести військову комісію для понад 230 тисяч осіб у 2026 році: кого стосується та які штрафи передбачені
08 жовтня 2025, 17:19
На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця, який вимагав хабарі за повернення бійців із СЗЧ
08 жовтня 2025, 17:11
У Дніпрі жінку засуджено до 10 років ув’язнення за створення дитячої порнографії із власним сином
08 жовтня 2025, 16:54
Засудили агентку РФ, яка коригувала удари по житлових районах Донеччини
08 жовтня 2025, 16:50
Google надасть українським студентам річний безплатний доступ до плану AI Pro: хто може скористатися
08 жовтня 2025, 16:44
На Київщині чоловік вбив дружину ножем
08 жовтня 2025, 16:21
В ОП назвали умову, за якої росіяни відчують війну
08 жовтня 2025, 16:12
У Залужного відреагували на новину про підготовку до виборів
08 жовтня 2025, 15:59
На Волині затримано двох зловмисників, які за 6500 доларів переправляли чоловіків до ЄС
08 жовтня 2025, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »