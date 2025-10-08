Середня зарплата в Україні знизилась: де платять найбільше, а де — найменше

У серпні 2025 року середня зарплата в Україні склала 25 911 гривень, що на 2,2% менше, ніж у липні

Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.

Найвищі доходи традиційно зафіксовані в Києві — 39 535 грн. Також до трійки лідерів увійшли Луганська область із середньою зарплатою 32 541 грн та Дніпропетровська — 26 779 грн.

Найменше заробляють на Чернівеччині — лише 18 451 грн, а також у Кіровоградській (18 778 грн) та Тернопільській (19 837 грн) областях.

У більшості регіонів України відбулося зниження середніх зарплат. Єдиним винятком стала Чернігівська область, де заробітки зросли на 1,9% — до 20 289 грн.

Загалом, спостерігається корекція після літнього зростання зарплат, зокрема в сфері ІТ, будівництва та транспорту. Економісти пояснюють це сезонними коливаннями та впливом воєнної економіки.

