93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования

Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Компания Kantar Ukraine провела исследование рынка электронных сигарет в Украине в июле-августе 2025 г. по заказу крупнейших производителей табачных изделий. По результатам доля нелегальной продукции на рынке электронных сигарет составляет рекордные 93,6%

Об этом говорится в исследовании Kantar Ukraine , передает RegioNews.

Наивысший уровень нелегальности зафиксирован в сегментах одноразовых устройств и сигарет с многоразовыми картриджами, где доля нелегальной продукции составляет почти 100%. Основным признаком нелегальных устройств является вкус, отличающийся от табачного (61%).

Кроме того, более 25% продукции имеет неподходящий объем картриджа, количество затяжек или тип жидкости, а каждый пятый продукт не содержит информации об уровне никотина на упаковке или флаконе. Только половина продукции имеет акцизные марки.

Аналитик Kantar Ukraine Татьяна Свердлик подчеркивает:

"Если один из показателей не отвечает требованиям законодательства – такая продукция считается нелегальной. В случае электронных сигарет мы видим очень высокий уровень нелегальности - более 90% рынка".

Структура рынка электронных сигарет выглядит так: одноразовые устройства занимают 28%, электронные сигареты со сменными одноразовыми картриджами – 15%, вейпы со встроенным резервуаром – 18%, а устройства со сменными многоразовыми картриджами – 39%.

По каналам продаж, примерно 75% покупателей покупают электронные сигареты в оффлайн-магазинах, тогда как около 24% - онлайн.

Основу рынка устройств и картриджей составляют три ведущих китайских производителя - Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (Elf Bar) и Woody Vapes (Voopoo). В сегменте жидкостей доминирует компания Chaser Lab, а также локальные производители Octolab, Liquid Lab и Flavorlab.

Исследование было проведено среди 400 совершеннолетних пользователей электронных сигарет, которые используют их как минимум раз в неделю.

Напомним, недавно на границе с Польшей разоблачили схемы незаконного перемещения товаров на 2 млн гривен.

сигареты легализация бизнес
03 октября 2025
07 августа 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
