Фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинец пытался провезти в Румынию более 1,4 тысяч пачек сигарет. Для этого 47-летний мужчина обустроил в своем авто Reno Scenic тайники – в багажнике, салоне и даже в месте для запасного колеса.

Таможенники составили протокол о нарушении.

Контрабанду и автомобиль изъяли до решения суда.

Напомним, ранее на Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении депутату, наладившему торговлю электронными сигаретами. Фигурант организовал нелегальный бизнес у себя во дворе в торговом павильоне.