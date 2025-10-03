93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження

Компанія Kantar Ukraine провела дослідження ринку електронних сигарет в Україні у липні-серпні 2025 року на замовлення найбільших виробників тютюнових виробів. За результатами, частка нелегальної продукції на ринку електронних сигарет становить рекордні 93,6%

Про це йдеться у дослідженні Kantar Ukraine, передає RegioNews.

Найвищий рівень нелегальності зафіксовано у сегментах одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами, де частка нелегальної продукції майже сягає 100%. Основною ознакою нелегальних пристроїв є смак, який відрізняється від тютюнового (61%).

Крім того, понад 25% продукції має невідповідний об’єм картриджа, кількість затяжок або тип рідини, а кожен п’ятий продукт не містить інформації про рівень нікотину на упаковці чи флаконі. Лише половина продукції має акцизні марки.

Аналітикиня Kantar Ukraine Тетяна Свердлик підкреслює:

"Якщо один із показників не відповідає вимогам законодавства - така продукція вважається нелегальною. У випадку електронних сигарет ми бачимо надзвичайно високий рівень нелегальності - понад 90% ринку".

Структура ринку електронних сигарет виглядає так: одноразові пристрої займають 28%, електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами - 15%, вейпи з вбудованим резервуаром - 18%, а пристрої зі змінними багаторазовими картриджами - 39%.

Щодо каналів продажу, приблизно 75% покупців купують електронні сигарети в офлайн-магазинах, тоді як близько 24% - онлайн.

Основу ринку пристроїв і картриджів складають три провідні китайські виробники - Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (Elf Bar) та Woody Vapes (Voopoo). В сегменті рідин домінує компанія Chaser Lab, а також локальні виробники Octolab, Liquid Lab і Flavorlab.

Дослідження було проведено серед 400 повнолітніх користувачів електронних сигарет, які використовують їх щонайменше раз на тиждень.

