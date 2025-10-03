12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 14:59

93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження

03 жовтня 2025, 14:59
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Компанія Kantar Ukraine провела дослідження ринку електронних сигарет в Україні у липні-серпні 2025 року на замовлення найбільших виробників тютюнових виробів. За результатами, частка нелегальної продукції на ринку електронних сигарет становить рекордні 93,6%

Про це йдеться у дослідженні Kantar Ukraine, передає RegioNews.

Найвищий рівень нелегальності зафіксовано у сегментах одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами, де частка нелегальної продукції майже сягає 100%. Основною ознакою нелегальних пристроїв є смак, який відрізняється від тютюнового (61%).

Крім того, понад 25% продукції має невідповідний об’єм картриджа, кількість затяжок або тип рідини, а кожен п’ятий продукт не містить інформації про рівень нікотину на упаковці чи флаконі. Лише половина продукції має акцизні марки.

Аналітикиня Kantar Ukraine Тетяна Свердлик підкреслює:

"Якщо один із показників не відповідає вимогам законодавства - така продукція вважається нелегальною. У випадку електронних сигарет ми бачимо надзвичайно високий рівень нелегальності - понад 90% ринку".

Структура ринку електронних сигарет виглядає так: одноразові пристрої займають 28%, електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами - 15%, вейпи з вбудованим резервуаром - 18%, а пристрої зі змінними багаторазовими картриджами - 39%.

Щодо каналів продажу, приблизно 75% покупців купують електронні сигарети в офлайн-магазинах, тоді як близько 24% - онлайн.

Основу ринку пристроїв і картриджів складають три провідні китайські виробники - Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (Elf Bar) та Woody Vapes (Voopoo). В сегменті рідин домінує компанія Chaser Lab, а також локальні виробники Octolab, Liquid Lab і Flavorlab.

Дослідження було проведено серед 400 повнолітніх користувачів електронних сигарет, які використовують їх щонайменше раз на тиждень.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Польщею викрили схеми незаконного переміщення товарів на 2 млн гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
сигарети легалізація бізнес
На Волині судитимуть чоловіка за продаж контрабандних сигарет на 2,6 млн. грн
15 вересня 2025, 15:57
Понад 1,4 тис. пачок сигарет: на Одещині на кордоні з Румунією виявили автівку зі схованками
11 вересня 2025, 18:29
У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю
09 вересня 2025, 17:49
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Вакансії у Харківській області: кого шукають та скільки платять
03 жовтня 2025, 15:35
Українці 18-22 років масово їдуть до Польщі: прикордонники назвали рекордні цифри вересня
03 жовтня 2025, 15:15
Зеленський знову збирає "Слуг народу" на зустріч: що обговорюватимуть
03 жовтня 2025, 14:45
$20 000 за зняття з військового обліку: заступника Мін’юсту затримали за корупційну схему для ухилянтів, – СБУ
03 жовтня 2025, 14:42
СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини
03 жовтня 2025, 14:35
В Україні пропонують підвищити виплати з безробіття: у ВР зареєстровано законопроєкт
03 жовтня 2025, 14:30
Росіяни обстріляли Комишуваху на Запоріжжі: пошкоджено понад 20 будинків
03 жовтня 2025, 14:12
Не витримала війни: на Донеччині жінка наклала на себе руки через постійні обстріли РФ
03 жовтня 2025, 14:07
Фіктивні діагнози й підроблені довідки: на Львівщині лікарі допомагали ухилянтам виїхати за кордон
03 жовтня 2025, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »