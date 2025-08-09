16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
09 серпня 2025, 14:57

Україна запровадила нові санкції проти Росії: кого зачеплять обмеження

09 серпня 2025, 14:57
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів чергові персональні та секторальні санкції проти Росії і компаній з інших країн, що співпрацюють із Кремлем

Відповідні документи були оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інфйормує RegioNews.

Перший пакет санкцій охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької атомної електростанції до енергосистеми Росії та участі у захопленні Чорнобильської АЕС. Серед них — кілька підприємств державної корпорації "Росатом".

Другий пакет синхронізує українські обмеження з санкціями західних партнерів. До нього увійшли 288 юридичних осіб з юрисдикцією в РФ, ОАЕ, КНР, Туреччині, а також у Малайзії, Великій Британії, Британських Віргінських островах, Сербії, Маршаллових та Сейшельських островах, Киргизстані, В'єтнамі, Індії, Ліберії, Казахстані, Антигуа і Барбуді, Таджикистані, Люксембурзі та на Кіпрі.

Крім того, під санкції потрапили 28 фізичних осіб, переважно громадяни Росії, а також по одному — Китаю, Латвії та Туреччини.

Санкції спрямовані на обмеження діяльності в енергетичному, гірничо-видобувному, металургійному секторах та тіньовому флоті, що підтримує агресивну політику Кремля.

Нагадаємо, в Україні з березня 2022 року закінчилася дія санкцій щодо російських видавництв. У Раді національної безпеки та оборони зазначили, що вводити їх не планують.

Раніше повідомлялося, що Зеленський затвердив нові персональні санкції. Серед тих, хто потрапив під нові обмеження, — колишні народні депутати України Геннадій Балашов та Наталія Королевська. Також у списку фігурує російська журналістка Юлія Латиніна.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
