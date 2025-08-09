Україна запровадила нові санкції проти Росії: кого зачеплять обмеження

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів чергові персональні та секторальні санкції проти Росії і компаній з інших країн, що співпрацюють із Кремлем

Відповідні документи були оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інфйормує RegioNews.

Перший пакет санкцій охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької атомної електростанції до енергосистеми Росії та участі у захопленні Чорнобильської АЕС. Серед них — кілька підприємств державної корпорації "Росатом".

Другий пакет синхронізує українські обмеження з санкціями західних партнерів. До нього увійшли 288 юридичних осіб з юрисдикцією в РФ, ОАЕ, КНР, Туреччині, а також у Малайзії, Великій Британії, Британських Віргінських островах, Сербії, Маршаллових та Сейшельських островах, Киргизстані, В'єтнамі, Індії, Ліберії, Казахстані, Антигуа і Барбуді, Таджикистані, Люксембурзі та на Кіпрі.

Крім того, під санкції потрапили 28 фізичних осіб, переважно громадяни Росії, а також по одному — Китаю, Латвії та Туреччини.

Санкції спрямовані на обмеження діяльності в енергетичному, гірничо-видобувному, металургійному секторах та тіньовому флоті, що підтримує агресивну політику Кремля.

Нагадаємо, в Україні з березня 2022 року закінчилася дія санкцій щодо російських видавництв. У Раді національної безпеки та оборони зазначили, що вводити їх не планують.

Раніше повідомлялося, що Зеленський затвердив нові персональні санкції. Серед тих, хто потрапив під нові обмеження, — колишні народні депутати України Геннадій Балашов та Наталія Королевська. Також у списку фігурує російська журналістка Юлія Латиніна.