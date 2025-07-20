Фото: иллюстративное

Президент подписал указ о новых персональных санкциях, которые коснулись как украинских политиков, так и российской журналистки

Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №502/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 июля о введении персональных санкций. В документе говорится о применении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц.

Среди тех, кто попал под новые санкции, - бывшие народные депутаты Украины Геннадий Балашов и Наталья Королевская. Также в списке фигурирует российская журналистка Юлия Латынина. Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.

Фото: официальное интернет-представительство президента Украины Владимира Зеленского

Санкции стали очередным шагом государства в рамках противодействия угрозам национальной безопасности. Украина регулярно обновляет списки лиц, к которым применяются санкции, учитывая их действия, которые могут подрывать государственный суверенитет и интересы страны.

Ранее сообщалось, ЕС опубликовал санкционные списки: под ударом банки РФ и Китая.