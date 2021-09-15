В Кабмине заявили, что ГАСИ прекращает свою деятельность

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что сегодня, 15 сентября, решением правительства Государственная архитектурно-строительная инспекция прекращает свою деятельность

Как сообщил он во время брифинга, уже с 16 сентября в стране начнет работать другой орган, пишет RegioNews.

По словам чиновника, завтра будет запущена работа Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины - она станет заменой ГАСИ.

"Я очень рад констатировать, что сегодня решением правительства ГАСИ прекращает свою деятельность. И с завтрашнего дня новая организация диам начинает свою работу. С сегодняшнего дня ГАСИ уже не существует", - объявил Чернышов.

Министр также отметил, что работники ГАСИ не вошли в состав новой инспекции.

Напомним, что до сегодня ГАСИ фактически находилась в стадии ликвидации. Известно, что Кабинет министров принял постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ еще 13 марта 2020 года.

Тогда же правительство образовало Государственную сервисную службу градостроительства, Государственную инспекцию градостроительства и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

Однако 23 декабря 2020 года правительство постановлением №1340 ликвидировало Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства. Стало известно, что вместо этих органов будет создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины, которая будет осуществлять архстройконтроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.