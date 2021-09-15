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15 сентября 2021, 14:58 143

Кабмин утвердил проект госбюджета-2022

15 сентября 2021, 14:58 143
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из открытых источников
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Кабинет министров утвердил проект бюджета 2022 и передал его на рассмотрение в парламент

Как передает RegioNews соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства

190 млрд грн в проекте госбюджета-2022 правительство предлагает выделить на образование. Это на 21 млрд больше, чем в этом году.

Предусматривается повышение зарплат учителей, повышение в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов учреждений высшего образования и профессионально-технических учреждений. Минимальная стипендия составит 2000 гривен, повышенная – 2500 гривен

Минимальная зарплата до конца года вырастет до 6700 гривен, прожиточный минимум до 2.6 тысяч гривен. Курс гривна\доллар к концу следующего года не превысит 28,7 грн\долл. Предусматривается также индексация пенсий

На безопасность и оборону правительство планирует выделить 319,4 миллиарда гривен. При этом Минобороны получит 131 миллиард гривен. Из них более половины пойдет на зарплату

В целом доходы бюджета, по расчетам правительства составят более 1,2 триллиона гривен расходы 1,4. дефицит – более 3% ВВП должен добавить почти 4%, инфляция-6,2%. Среднемесячная зарплата, по расчетам правительства в следующем году составит 15,258 тысяч гривен

Кабмин Минобороны бюджет оборона минимальная зарплата

 
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