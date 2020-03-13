Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ. Будет три органа
Как передает RegioNews, об этом он сказал на выездном внеочередном заседании Кабинета министров Украины 13 марта.
"Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения госуслуг будет прозрачным, удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений", - сказал гарант.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в рамках демонополизации ГАСИ ее функции будут выполнять три новых органа:
- Государственная сервисная служба градостроительства - будет выполнять регистрационные функции в строительстве;
- Государственное агентство техрегулирования - агентство, которое по словам премьера, станет локомотивом реформы техрегулирования в Украине относительно параметральной системы, обновление государственных строительных норм, еврокодов. Отмечается, что новая структура заработает "чуть позже";
- Государственная инспекция градостроительства - оставит в себе функции надзора и контроля в отрасли.
Для максимальной автоматизации процессов создают электронную систему в сфере строительства.
Также предстоит распределение и усиление ответственности между участниками строительного процесса.
Одним из механизмов реформы станет уникальный идентификатор объекта строительства.
Также система будет взаимодействовать с рядом реестров, среди которых, в частности: земельный кадастр; реестр недвижимости; ЕГР; судебный реестр; реестр влияния на окружающую среду; реестр исполнительных производств; реестр памятников; инспекционный портал.
Строительство контролировать ряд "этапов": МБУО, экспертиза, авторский надзор, технический надзор, прораб, страхование.
Внедрены также новые механизмы ДССМУ. Несколько изменится и механизм получения права на начало работ. Кроме того, будет выдаваться сертификат на ввод объекта в эксплуатацию.
Планируется также отмена лицензирования строительных компаний. Зато будет происходить сертификация прорабов.
Несколько изменится и процедура админобжалования.
Вводиться также страхование рисков в строительстве. Что является международной практикой.
Введение страхования планируется уже в январе 2021 года.
Также в Кабмине определили ряд различий между тем, что происходило в строительной сфере раньше, и что изменится с введением реформы.
В результате внедрения реформы правительство ожидает значительно улучшить ситуацию в системе градостроительства.
В целом, реформа системы градостроительства повлияет на выбор земельного участка, получение исходных данных, проектирование объекта, право на строительные работы, ввод в эксплуатацию, право собственности.
Напомним, о ликвидации ГАСИ Зеленский заявил 5 марта.
Вопросом реформирования ГАСИ занимался новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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