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13 марта 2020, 12:52

Без ГАСИ: что будет вместо нее

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13 марта 2020, 12:52
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Кабинет министров планирует создать вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции три центральных органа государственной власти
Фото: КМУ
Кабинет министров планирует создать вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции три центральных органа государственной власти

Об этом сообщают RegioNews.

"Больше всего замечаний остается при строительстве крупных объектов. Поэтому мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ", – сказал президент Владимир Зленский.

Согласно плана, в марте-мае текущего года вводят мораторий на инспекционный госконтроль. В это же время стартует переходный период. На июнь 2020 года запланировали создание Государственной инспекции градостроительства и запуск нового реестра.

В сентябре 2020 года свою работу начинает Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве. А в январе 2021 года вводится обязательное страхование.

Как информировали RegioNews ранее, 13 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.


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