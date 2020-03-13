Без ГАСИ: что будет вместо нее
Об этом сообщают RegioNews.
"Больше всего замечаний остается при строительстве крупных объектов. Поэтому мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ", – сказал президент Владимир Зленский.
Согласно плана, в марте-мае текущего года вводят мораторий на инспекционный госконтроль. В это же время стартует переходный период. На июнь 2020 года запланировали создание Государственной инспекции градостроительства и запуск нового реестра.
В сентябре 2020 года свою работу начинает Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве. А в январе 2021 года вводится обязательное страхование.
Как информировали RegioNews ранее, 13 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
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