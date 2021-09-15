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15 вересня 2021, 16:50 30

В Кабміні заявили, що ДАБІ припиняє свою діяльність

15 вересня 2021, 16:50 30
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Фото з відкритих джерел
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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що сьогодні, 15 вересня, рішенням уряду Державна архітектурно-будівельна інспекція припиняє свою діяльність

Як повідомив він під час брифінгу, вже з 16 вересня країні почне працювати інший новостворений орган, пише RegioNews.

За словами посадовця, завтра буде запущено роботу Державної інспекції архітектури та містобудування України - вона стане заміною ДАБІ.

"Я дуже радий констатувати, що сьогодні рішенням уряду ДАБІ припиняє свою діяльність. І з завтрашнього дня нова організація ДІАМ починає свою роботу. Відсьогодні ДАБІ вже не існує", - оголосив Чернишов.

Міністр також наголосив, що працівники ДАБІ не увійшли до складу нової інспекції.

Нагадаємо, що до сьогодні ДАБІ фактично перебувала у стадії ліквідації. Відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ ще 13 березня 2020 року.

Тоді ж уряд утворив Державну сервісну службу містобудування, Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

Однак 23 грудня 2020 року уряд постановою №1340 ліквідував Державну інспекцію містобудування і Державну сервісну службу містобудування. Стало відомо, що замість цих органів буде створена Державна інспекція архітектури та містобудування України, яка здійснюватиме архбудконтроль і нагляд у сфері містобудування без дозвільно-реєстраційних функцій.

Кабмін ліквідація міністр ДАБІ рішення

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