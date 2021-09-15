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15 сентября 2021, 16:25 139

Стало известно, сколько правительство рассчитывает получить от Нацбанка в 2022 году

15 сентября 2021, 16:25 139
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из открытых источников
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Национальный банк Украины в 2022 году должен перечислить в бюджет не менее 24,4 миллиарда гривен

Как пишет RegioNews, это предусмотрено в проекте госбюджета на 2022 год, текст которого в телеграм-канале обнародовала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

"Установить, что в 2022 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой отчетности и формирования резервов перечисляет в государственный бюджет сумму не менее 24,4 миллиарда гривен",- отмечается в документе

Стоит отметить, что аналогичную сумму от Нацбанка чиновники рассчитывали получить и в бюджете этого года. НБУ перечисляет в бюджет часть чистой прибыли.

Напомним, что Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2022 год. Согласно бюджетному кодексу, сегодня он должен передать документ в Верховную Раду

Кабмин бюджет депутат Нацбанк

 
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