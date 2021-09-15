Кабмин передумал продавать 7 энергокомпаний

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Правительство исключило пять предприятий энергетической отрасли из перечня объектов большой приватизации государственной собственности и прекратило приватизацию госпакета акций двух компаний

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно принятому постановлению из перечня объектов большой приватизации исключено ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго".

Также прекращается приватизация государственных пакетов акций ПАО "Черкассыоблэнерго" в размере 46%, АО "Сумыоблэнерго" в размере 25%, АО "ДТЭК Одесские электросети" в размере 25%.

Накануне премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что до конца года Фонд госимущества перечислит в бюджет 12 миллиардов гривен от приватизации