ВСК Верховной Рады решила уволить руководство и наблюдательный совет "Укрзализныци"

Глава ВСК отметила, что "терпение лопнуло"

Глава ВСК отметила, что "терпение лопнуло"

Фото из открытых источников

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа”, председатель ВСК Юлия Гришина на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Ощущение безнаказанности и собственной исключительности, наглое неуважение ко всем, начиная от железнодорожников и своей работы, заканчивая парламентом и народом Украины, бардак и некомпетентность — это краткое описание сегодняшней встречи членов ВСК с представителями руководства "Укрзализныци" и министерства инфраструктуры, — отметила Гришина.

Она, как и остальные члены ВСК, возмущены поведением руководства министерства инфраструктуры и "Укрзализныци”, которые вместо себя на заседание прислали своих заместителей.

Оба человека, которые непосредственно отвечают за работу "Укрзализныци" — министр инфраструктуры Владислав Криклий и и. о. председателя правления компании Иван Юрик — даже не появились сегодня на заседании, направив своих подчиненных. Вместо Владислава Криклия дистанционно на связь с ВСК вышел его заместитель, который отвечает за цифровизацию и не знает, что убытки "Укрзализныци" прямо противоречат понятию ее развития, о котором он нас уверял. В то же время Иван Юрик на заседание ВСК направил своего очередного врио члена правления "Укрзализныци" Иван Синяков, который не смог ответить по существу на прямые вопросы народных депутатов, а на просьбу назвать свою зарплату — отказался, потому что, видите ли, мы были в прямом эфире и об этом могли узнать люди. И мы говорим о служебном лице, которое работает в компании, на 100% принадлежащей государству и этим самым людям, — подчеркнула Гришина.

Она заметила, что "терпение лопнуло"”

Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзализныци" и министерства инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто уведомления, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Это будет касаться не только тех, кто избегает по понятным причинам заседания ВСК, но и тех, кто провалил всевозможные дорожные карты развития", а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством, отказываясь предоставлять ВСК общественно-важную информацию, в том числе о зарплатах Наблюдательного совета, — прокомментировала Гришина.

Она заявила, что "под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и безумных убытков государственной железной дороги”, члены ВСК сегодня приняли ряд радикальных решений:

Признать и. о. председателя правления и членов правления "Укрзализныци” некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности.

Обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно уволить и. о. председателя правления "Укрзализныци”, а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги.

Признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава, начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины.

Привести уровень зарплат членов Набсовета и правления УЗ в соответствие финансовых показателей компании.

Гришина добавила, что все заседания ВСК будут транслироваться теперь онлайн, кроме тех, где правоохранители будут отчитываться об уголовных производствах, если таковые вообще есть, потому что в ВСК уже есть сомнения результативности работы правоохранителей.

Коли роблять вони, а соромно тобі… Відчуття безкарності і власної винятковості, нахабна неповага до всіх, починаючи... Posted by Юлія Гришина on Friday, April 30, 2021

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