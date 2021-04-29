Коболев планирует оспаривать свое увольнение из "Нафтогаза"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев поблагодарил коллектив группы за семь лет совместной работы над внедрением реформ в нефтегазовом секторе. Он отметил, что несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович намерен оспаривать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы никоим образом не повлияют на работу группы", - заявили в пресс-службе компании.