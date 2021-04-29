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29 апреля 2021, 14:58 456

Коболев планирует оспаривать свое увольнение из "Нафтогаза"

29 апреля 2021, 14:58 456
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Он отметил, что эти процессы никоим образом не повлияют на работу группы
Он отметил, что эти процессы никоим образом не повлияют на работу группы
Фото из открытых источников
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Андрей Коболев, которого правительство уволило с должности председателя правления "Нафтогаза", планирует обжаловать свое увольнение.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев поблагодарил коллектив группы за семь лет совместной работы над внедрением реформ в нефтегазовом секторе. Он отметил, что несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович намерен оспаривать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы никоим образом не повлияют на работу группы", - заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций группы "максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы".

Как сообщалось, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из Нафтогаза".

Впоследствии "Нафтогаз" отреагировал на увольнение Коболева. В компании называют это "возвращением к практике ручного управления госпредприятиями".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал судебные разбирательства в связи с заменой главы " Нафтогаза".

суд Кабмин Андрей Коболев Нафтогаз увольнение

 
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