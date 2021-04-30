Уволенный с должности главы КСУ Тупицкий продолжает получать зарплату

В апреле он получил 118 375 грн

В апреле он получил 118 375 грн

Фото: из открытых источников

Бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий, которого уволил президент Владимир Зеленский, отменив указ Виктора Януковича о его назначении от 2013 года, продолжает получать зарплату.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Роман Васильняк, передает RegioNews.

Недоуволенный Председатель КСУ Тупицкий продолжает получить зарплату. Капнуло еще 120 тысяч", - рассказал он.

Васильняк напомнил, что получая зарплату, Тупицкий не является в суд на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях и на избрание ему меры пресечения.

Напомним, 2 апреля Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием. Заседание перенесли на 7 апреля.

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.