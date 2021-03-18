Премьер поручил четырем министрам предоставить ВСК ВР анализ работы Укрзализныци

На анализ работы АО от 2015 года дается однодневный срок

На анализ работы АО от 2015 года дается однодневный срок

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Премьер-министр Шмыгаль дал поручение министрам рассмотреть обращение Временной следственной комиссии ВР, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО «Укрзализныця», и предоставить соответствующую информацию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министрам рассмотреть обращение Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" и предоставить соответствующую информацию.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, Министр финансов Сергей Марченко и Министр юстиции Денис Малюська должны в однодневный срок рассмотреть обращение, проанализировать работу АО "Укрзализныця", начиная с 2015 года. В частности, деятельность наблюдательного совета и правления государственного предприятия по 2017-2021 годы. После обработки обращения министры должны предоставить аналитическую информацию для временной следственной комиссии Верховной Рады, — указано в поручении.

Как сообщалось, вчера Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака. Обязанности председателя возложили на Ивана Юрика.

Ранее СБУ разоблачила фейковые ремонты на миллионы гривен "Укрзализныци". Для сокрытия сделки дельцы сфальсифицировали техническую и бухгалтерскую документацию.