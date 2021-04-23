Кабмин обязал "Укрзализныцю" перечислить в госбюджет 750 млн грн дивидендов

Выплату дивидендов поручено провести не позднее 30 июня 2021 года

Выплату дивидендов поручено провести не позднее 30 июня 2021 года

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Правительство утвердило годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязало компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение Кабмина.

Документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества "Укрзализныця" годовой отчет компании, а также отчеты наблюдательного совета и правления за 2019 год.

Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли "Укрзализныци" за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а остальные 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на "Чонгар" в размере 115,6 млн грн, эта сумма составит 1,63 млрд грн).

Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.

Напомним, 15 апреля следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю”.