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15 апреля 2021, 14:55 826

Следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю"

15 апреля 2021, 14:55 826
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Правоохранители расследуют факты коррупции при осуществлении государственных закупок масел и смазочных материалов
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Сегодня, 15 апреля работники Национальной полиции пришли с обысками в филиал "Центр обеспечения производства" акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

"Укрзализныця" всесторонне сотрудничает с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках. Сейчас следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что полиция расследует возможные злоупотребления при осуществлении государственных закупок масел и смазочных материалов.

Следствие установило, что в 2019 - 2021 годах они закупались по ценам выше рыночных.

"Укрзализныця" готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством", - добавили в компании.

Напомним, НАБУ проводит обыски у членов енергорегулятора НКРЭКУ. Детективы проводят допросы основных фигурантов дела относительно установления завышенной цены на электроэнергию для "Укрзализныци".

обыски Укрзализныця уголовное дело коррупция закупки Нацполиция

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