В ОП подтвердили, что Мендель увольняется с должности пресс-секретаря Зеленского

Она останется работать в Офисе президента

Она останется работать в Офисе президента

Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель действительно уходит с должности, однако останется в Офисе президента работать советником по международным коммуникациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка, передает RegioNews.

Он рассказал, что Юлия Мендель будет временно продолжать исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока будут завершены процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - сказал Подоляк.

Он также заявил, что коммуникация главы государства требует существенного усиления.

Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - рассказал он.

Напомним, 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении.