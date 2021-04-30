08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:59  30 апреля
Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС
18:02  30 апреля
На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 16:12 228

В ОП подтвердили, что Мендель увольняется с должности пресс-секретаря Зеленского

30 апреля 2021, 16:12 228
Читайте також українською мовою
Она останется работать в Офисе президента
Она останется работать в Офисе президента
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель действительно уходит с должности, однако останется в Офисе президента работать советником по международным коммуникациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка, передает RegioNews.

Он рассказал, что Юлия Мендель будет временно продолжать исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока будут завершены процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - сказал Подоляк.

Он также заявил, что коммуникация главы государства требует существенного усиления.

Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - рассказал он.

Напомним, 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении.

Владимир Зеленский кадры увольнение Офис президента Юлия Мендель

Фирма, основанная Зеленским, заработала в России 55,8 млн рублей - Схемы
30 апреля 2021, 15:46
Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ
30 апреля 2021, 14:35
Уволенный с должности главы КСУ Тупицкий продолжает получать зарплату
30 апреля 2021, 10:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua