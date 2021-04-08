"Укрзализныцю" обыскивают из-за схемы поставок вагонов из России - СМИ

Ее организовал один из членов наблюдательного совета компании

Ее организовал один из членов наблюдательного совета компании

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски в офисе "Укрзализныци" в связи с подозрением члена наблюдательного совета Адомаса Аудицкаса в причастности к организации поставок вагонов из Российской Федерации.

Об этом сообщает издание "Деловая столица" со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева от 1 апреля, передает RegioNews.

Также его подозревают в получении неправомерной выгоды.

Установлено, что служебные лица "Укрзализныци", действуя под давлением членов наблюдательного совета этой компании, в 2020 году вступили в сговор с должностными лицами ООО "Альфаро", "БГС Рейл" и "Пиеспы Капитал", действуя вопреки требованию постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147, способствовали ввозу на территорию Украины вагонов из Российской Федерации, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц", - говорится в постановлении суда.

Известно, что по данному факту возбудили уголовное дело еще 3 ноября 2020 года. Правоохранители считают, что в этой схеме ключевую роль сыграл член наблюдательного совета Адомас Аудицкас.

Предоставить следователям группы и прокурорам разрешение на проведение обыска в нежилых помещениях по месту нахождения рабочего места Аудицкаса Адомаса 23.12.1982 года рождения АО "Украинская железная дорога" по адресу: г.. Киев, ул. Ежи Гедройца, 5, каб. 301, с целью поиска и извлечения таких вещей и документов", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 8 апреля стало известно, что ГБР проводит обыски в главном офисе "Укрзализныци".