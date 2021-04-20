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20 апреля 2021, 17:33 1172

СБУ заблокировала масштабное хищение дизтоплива на Укрзализныце

20 апреля 2021, 17:33 1172
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Организатора схемы задержали при передаче взятки ревизору
Организатора схемы задержали при передаче взятки ревизору
Фото СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО «Укрзализныця».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что "схема" существовала в большинстве структурных подразделений общества в течение длительного времени. По заключению специалистов отрасли, убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБ Украины совместно с представителями офиса безопасности АО "Укрзализныця" выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть обнаруженные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" ‒ руководителю ревизионной комиссии, - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы во время передачи всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

СБ Украины совместно с АО "Укрзализныця" продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива.

Как сообщалось, в "Укрзализныце" заявили о критической нехватке дизтоплива. Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток.

взятка СБУ Укрзализныця правоохранители дизтопливо

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