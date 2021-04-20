СБУ заблокировала масштабное хищение дизтоплива на Укрзализныце

Организатора схемы задержали при передаче взятки ревизору

Организатора схемы задержали при передаче взятки ревизору

Фото СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что "схема" существовала в большинстве структурных подразделений общества в течение длительного времени. По заключению специалистов отрасли, убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБ Украины совместно с представителями офиса безопасности АО "Укрзализныця" выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть обнаруженные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" ‒ руководителю ревизионной комиссии, - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы во время передачи всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

СБ Украины совместно с АО "Укрзализныця" продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива.

Как сообщалось, в "Укрзализныце" заявили о критической нехватке дизтоплива. Там говорят, что дизтоплива есть лишь на четверо суток.