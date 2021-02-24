Антидецентрализация от Чернышова: Министр сам хочет освоить 4,5 млрд грн из местных бюджетов

Проекты должны финансироваться за счет государственного Фонда регионального развития

Проекты должны финансироваться за счет государственного Фонда регионального развития

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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов планирует привлечь 9 млрд гривен на реализацию проектов "Большого строительства" в 2021 году, в том числе используя средства местных бюджетов.

Об этом он заявил, выступая на панели третьего дня Форума "Украина30. Инфраструктура", передает RegioNews.

В частности, говоря о финансировании региональных стратегий "Большого строительства", Чернышов отметил, что проекты будут финансироваться в первую очередь за счет государственного Фонда регионального развития (ГФРР).

Также мы предложили реформу, которая сейчас фактически на финальной стадии реализации, которая предполагает постепенное увеличение ресурса ГФРР. Он будет привязан к расходной части государственного бюджета Украины и уже со следующего года будет составлять 2%, а с 2023 года – 3% расходной части бюджета Украины". Это в шесть раз больше, той части, которую мы имеем в 2021 году", - заявил Чернышов.

Позже, комментируя информацию, что из запланированных на "Большое строительство" 9 млрд гривен, в госбюджете на Фонд регионального развития предусмотрено лишь 4,5 млрд грн, Чернышов заявил: "Мы используем различные источники и ГФРР не является единственным. Мы уделяем внимание соответствующей кооперации с привлечением общин, органов местного самоуправления, местных бюджетов, региональных бюджетов для реализации этих проектов".

Напомним, в конце 2020 года Минрегион разработал и подал в Верховную Раду законопроект №4200 относительно внесения изменений в Бюджетный кодекс, который не только увеличивает наполнение ФГРР, но и позволяет Минрегиона управлять средствами фонда фактически в ручном режиме, то есть само Министерство получит право решать, на какие проекты регионального развития можно расходовать средства фонда.

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Ранее сообщалось, что Чернышов решил соблазнить Зеленского финалом Кубка Украины по футболу в Кривом Роге. Он обещает в рамках проекта "Большое строительство" в 2021 году достроить стадион "Металлург".

Стало известно, что после провалов в Киеве и Харькове Чернышов обещает застроить всю Украину индустриальными парками.

В своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. Также читайте: "Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства".