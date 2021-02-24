Чернышов решил соблазнить Зеленского финалом Кубка Украины по футболу в Кривом Роге

Строительство стадиона он называет "одним из самых масштабных объектов"

Строительство стадиона он называет "одним из самых масштабных объектов"

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов обещает в рамках проекта "Большое строительство" в 2021 году достроить в Кривом Роге стадион "Металлург".

Об этом министр заявил, выступая на Форуме "Украина 30. Инфраструктура", представляя спортивное направление проекта "Большое строительство" на 2021 год, передает RegioNews.

По словам Алексея Чернышова, спортивный комплекс "Металлург" в городе Кривой Рог – это "один из самых масштабных объектов" спортивной инфраструктуры.

Жители давно ждут завершения реализации этого проекта. Стадион уже не первый год пытаются реконструировать. Однако только в 2021 году выделено существенное финансирование. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем планировать проведение финала Кубка Украины по футболу", - заявил Чернышов.

Напомним, Кривой Рог является родным городом Президента Украины Владимира Зеленского. В августе 2020 года СМИ писали, что глава государства Зеленский дал указание властям города и руководству возрожденного ФК "Кривбасс" провести реконструкцию стадиона "Металлург", чтобы арена соответствовала всем критериям УПЛ и УАФ, и чтобы на ней можно было провести финал Кубка Украины.

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Стало известно, что после провалов в Киеве и Харькове Чернышов обещает застроить всю Украину индустриальными парками.

В своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. Также читайте: "Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства".