Антидецентралізація від Чернишова: Міністр сам хоче засвоїти 4,5 млрд грн з місцевих бюджетів

Проєкти мають фінансуватися за рахунок державного Фонду регіонального розвитку

Проєкти мають фінансуватися за рахунок державного Фонду регіонального розвитку

Фото: з відкритих джерел

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов планує залучити 9 млрд гривень на реалізацію проєктів "Великого будівництва" у 2021 році, в тому числі використовуючи кошти місцевих бюджетів.

Про це він заявив, виступаючи на панелі третього дня Форуму "Україна30. Інфраструктура", передає RegioNews.

Зокрема, говорячи про фінансування регіональних стратегій "Великого будівництва", Чернишов зазначив, що проєкти будуть фінансуватися в першу чергу за рахунок державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Також ми запропонували реформу, яка зараз фактично на фінальній стадії реалізації, яка передбачає поступове збільшення ресурсу ДФРР. Він буде прив'язаний до видаткової частини державного бюджету України й вже з наступного року буде складати 2%, а з 2023 року – 3% видаткової частини бюджету України". Це в шість разів більше, тієї частини, яку ми маємо у 2021 році", - заявив Чернишов.

Пізніше, коментуючи інформацію, що з запланованих на "Велике будівництво" 9 млрд гривень, в держбюджеті на Фонд регіонального розвитку передбачено лише 4,5 млрд грн, Чернишов заявив: "Ми використовуємо різні джерела і ДФРР не є єдиним. Ми приділяємо увагу відповідній кооперації з залученням громад, органів місцевого самоврядування, місцевих бюджетів, регіональних бюджетів для реалізації цих проєктів".

Нагадаємо, в кінці 2020 року Мінрегіон розробив та подав до Верховної Ради законопроєкт №4200 щодо внесення змін до Бюджетного кодексу, який не лише збільшує наповнення ФДРР, а й дозволяє Мінрегіону керувати коштами фонду фактично в ручному режимі, тобто саме Міністерство отримає право вирішувати, на які проєкти регіонального розвитку можна витрачати кошти фонду.

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Раніше повідомлялось, що Чернишов вирішив спокусити Зеленського фіналом Кубка України по футболу в Кривому Розі. Він обіцяє в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році добудувати стадіон "Металург".

Стало відомо, що після провалів в Києві й Харкові Чернишов обіцяє забудувати всю Україну індустріальними парками.

У своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. Також читайте: "Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва".