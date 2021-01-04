Замглавы ОП Кирилл Тимошенко купил особняк под Киевом за 10 миллионов

Особняк и земля под ним оформлены на жену чиновника

Особняк и земля под ним оформлены на жену чиновника

Фото: liga.net

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ответственный в ОП за региональную политику и президентский проект "Большая стройка", приобрел под Киевом загородное имение. Расчетная стоимость дома с землей составляет более 10 млн гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Страна".

По данным издания, семейство Тимошенко присматривалось к данному дому близ села Подгорцы Обуховского района еще летом прошлого года. Так, в середине июля на жену Тимошенко были оформлены два небольших участка общей площадью 6 соток, прямо примыкающих к дому. А уже 2 января 2021 года семейная чета приобрела там еще 27 соток земли и особняк на 354 кв. м.

Территория поселка, который находится прямо около подножья легендарных Змиевых валов, закрыта и хорошо охраняется. На 11 гектарах всего полсотни домов вокруг родникового озера. На продаже стоит еще всего несколько объектов, так как 90% поместий уже распроданы. Для жильцов обустроено поле для игры в мини-футбол, теннисный корт, детская площадка и набережная для прогулок у водоема.

Согласно выписке, которую получили журналисты из реестра прав на недвижимое имущество и земельного кадастра, оформлена новая недвижимость на Алену Тимошенко, жену чиновника.

По подсчетам издания, стоимость покупки может превысить 10 000 000 гривен. Такая сумма выходит, если умножить площадь купленного дома на стоимость квадратного метра особняков, которые сейчас есть в продаже в том же поселке - $1000-1300 или около 28 000–37 000 грн (по курсу НБУ). Эти цифры включают в себя и стоимость земли.

Напомним, в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" - мы детально остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях во время реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используют для нужд украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали.

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