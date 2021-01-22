Тарифный протест: в трех населенных пунктах Черновицкой области перекрыли трассы

Митингующие не пропускают машины, на дорогах образовались пробки

Митингующие не пропускают машины, на дорогах образовались пробки

Фото: Нацполиция

В Черновицкой области местные жители снова протестуют против повышения тарифов на газ, они перекрыли автодороги в районе сел Берегомет и Яблунивка, а также в городе Кицмань.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Юлию Замерзляк, передает RegioNews.

Всего в перекрытиях дорог участвуют примерно 70 человек. В частности, в городе Кицмань около 20 протестующих перекрывают дорогу международного значения, ведущую к границе с Румынией.

В двух других населенных пунктах перекрывают пути национального значения. Участники акции не пропускают автомобили и держат в руках плакаты: "Газ как воздух, цена как золото" и "Нет транспортировке".

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов.

Также житомиряне требовали отставки Кабмина и снижения тарифов. На акцию протеста против повышения тарифов они вышли уже в четвертый раз.