Тарифный протест: в трех населенных пунктах Черновицкой области перекрыли трассы
В Черновицкой области местные жители снова протестуют против повышения тарифов на газ, они перекрыли автодороги в районе сел Берегомет и Яблунивка, а также в городе Кицмань.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Юлию Замерзляк, передает RegioNews.
Всего в перекрытиях дорог участвуют примерно 70 человек. В частности, в городе Кицмань около 20 протестующих перекрывают дорогу международного значения, ведущую к границе с Румынией.
В двух других населенных пунктах перекрывают пути национального значения. Участники акции не пропускают автомобили и держат в руках плакаты: "Газ как воздух, цена как золото" и "Нет транспортировке".
Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов.
Также житомиряне требовали отставки Кабмина и снижения тарифов. На акцию протеста против повышения тарифов они вышли уже в четвертый раз.