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22 января 2021, 13:22 267

Тарифный протест: в трех населенных пунктах Черновицкой области перекрыли трассы

22 января 2021, 13:22 267
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Митингующие не пропускают машины, на дорогах образовались пробки
Митингующие не пропускают машины, на дорогах образовались пробки
Фото: Нацполиция
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В Черновицкой области местные жители снова протестуют против повышения тарифов на газ, они перекрыли автодороги в районе сел Берегомет и Яблунивка, а также в городе Кицмань.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Юлию Замерзляк, передает RegioNews.

Всего в перекрытиях дорог участвуют примерно 70 человек. В частности, в городе Кицмань около 20 протестующих перекрывают дорогу международного значения, ведущую к границе с Румынией.

В двух других населенных пунктах перекрывают пути национального значения. Участники акции не пропускают автомобили и держат в руках плакаты: "Газ как воздух, цена как золото" и "Нет транспортировке".

"Транспортації - ні". На Буковині знову перекривають дороги через ціни на газ

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов.

Также житомиряне требовали отставки Кабмина и снижения тарифов. На акцию протеста против повышения тарифов они вышли уже в четвертый раз.

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