Шмыгаль не пришел на "тарифную" встречу с главами фракций

Это уже в шутку назвали "самым быстрым совещанием у спикера"

Это уже в шутку назвали "самым быстрым совещанием у спикера"

Фото: Facebook

Премьер-министр Денис Шмигаль не пришел на встречу с главами фракций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews. Самое быстрое совещание у спикера. За 6 минут. Премьер-министр не пришел на встречу с главами фракций, поэтому встречу закрыли, - написал Ярослав Железняк. Как сообщалось, на сегодня планировалось в Раде очередное совещание по поводу тарифов для населения. В Верховной Раде считают, что вопрос тарифов до сих пор не решен.

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