Шмыгаль не пришел на "тарифную" встречу с главами фракций
Это уже в шутку назвали "самым быстрым совещанием у спикера"
Это уже в шутку назвали "самым быстрым совещанием у спикера"
Премьер-министр Денис Шмигаль не пришел на встречу с главами фракций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Самое быстрое совещание у спикера. За 6 минут. Премьер-министр не пришел на встречу с главами фракций, поэтому встречу закрыли, - написал Ярослав Железняк.
Как сообщалось, на сегодня планировалось в Раде очередное совещание по поводу тарифов для населения. В Верховной Раде считают, что вопрос тарифов до сих пор не решен.
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