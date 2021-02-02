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02 февраля 2021, 16:47 24

Шмыгаль не пришел на "тарифную" встречу с главами фракций

02 февраля 2021, 16:47 24
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Фото: Facebook
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Премьер-министр Денис Шмигаль не пришел на встречу с главами фракций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Самое быстрое совещание у спикера. За 6 минут. Премьер-министр не пришел на встречу с главами фракций, поэтому встречу закрыли, - написал Ярослав Железняк.

Как сообщалось, на сегодня планировалось в Раде очередное совещание по поводу тарифов для населения. В Верховной Раде считают, что вопрос тарифов до сих пор не решен.

тарифы Денис Шмыгаль Дмитрий Разумков фракция Совещание

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