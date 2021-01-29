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29 января 2021, 14:35 917

На Буковине "тарифные митингующие" снова перекрыли трассу

29 января 2021, 14:35 917
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Перекрыли движение транспорта на трассе национального значання
Перекрыли движение транспорта на трассе национального значання
Фото Нацполиции
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В селе Берегомет местные жители непрерывно двигаются по пешеходному переходу, выражая таким образом свое недовольство тарифами на газ и его поставки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Полиция Буковины зафиксировала перекрытия движения транспорта на автодороге Н-10 и проинформировала водителей об осложнении проезда на автомобильной дороге сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Новоселица".

На Буковине жители Берегомета Кицманского района снова перекрыли движение транспорта на трассе национального значения. Так жители выражают свое возмущение поднятием тарифов на коммунальные услуги. Полицейские информируют водителей об осложнении проезда на автомобильной дороге сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Новоселица". В частности, сейчас в селе Берегомет местные жители непрерывно двигаются по пешеходному переходу, выражая таким образом свое недовольство тарифами на газ и его поставки, - сообщают полицейские.

На месте проведения акции работают сотрудники отделения полиции № 2 (г. Кицмань) Черновицкого районного управления полиции. Правоохранители охраняют безопасность дорожного движения и осуществляют отвод транспортных средств.

Напомним, предыдущий тарифный протест, когда на Буковине перекрыли трассу национального значения, состоялся 26 января.

Также вчера на Майдане состоялся новый митинг: SaveФОП собрались на "масштабный марш".

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