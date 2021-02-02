15:07  02 февраля
Минфин подробно расписал, на что шли средства из "ковидного" фонда в 2020-м
10:46  02 февраля
НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос
15:20  02 февраля
В Первомайске спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре"
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2021, 13:46 166

Одесский облсовет требует от Рады и Кабмина снижения коммунальных тарифов

02 февраля 2021, 13:46 166
Читайте також українською мовою
Поддержал проект обращения к центральной власти 71 депутат
Поддержал проект обращения к центральной власти 71 депутат
Фото: odessamedia
Читайте також
українською мовою

Депутаты Одесского областного совета сегодня, 2 февраля, обратились к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой не повышать тарифы для населения на природный газ и жилищно-коммунальные услуги, а также увеличить размер субсидий.

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание trassae95.

Депутаты считают, что накопление задолженностей за газ и отопление из-за высоких тарифов нарушает права людей. Кроме того, депутаты призвали пересмотреть политику предоставления субсидий и отказаться от их снижения, так как субсидии сократились уже на 10 млрд грн.

71 депутат поддержал проект обращения к правительству, 6 были против и один не проголосовал", - говорится в сообщении.

Также свои голоса в полном составе отдала пропрезидентская фракция "Слуга народа". Проект поддержал и глава Одесской области Сергей Гриневецкий.

Глава облсовета Григорий Диденко заверил, что он лично доставит обращение в Киев и добьется консультации с правительством.

Ранее сообщалось, что городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги.

Кабмин ВР тарифы коммунальные услуги Одесская область

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua