Одесский облсовет требует от Рады и Кабмина снижения коммунальных тарифов

Поддержал проект обращения к центральной власти 71 депутат

Поддержал проект обращения к центральной власти 71 депутат

Фото: odessamedia

Депутаты Одесского областного совета сегодня, 2 февраля, обратились к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой не повышать тарифы для населения на природный газ и жилищно-коммунальные услуги, а также увеличить размер субсидий.

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание trassae95.

Депутаты считают, что накопление задолженностей за газ и отопление из-за высоких тарифов нарушает права людей. Кроме того, депутаты призвали пересмотреть политику предоставления субсидий и отказаться от их снижения, так как субсидии сократились уже на 10 млрд грн.

71 депутат поддержал проект обращения к правительству, 6 были против и один не проголосовал", - говорится в сообщении.

Также свои голоса в полном составе отдала пропрезидентская фракция "Слуга народа". Проект поддержал и глава Одесской области Сергей Гриневецкий.

Глава облсовета Григорий Диденко заверил, что он лично доставит обращение в Киев и добьется консультации с правительством.

Ранее сообщалось, что городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги.