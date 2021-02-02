Одесский облсовет требует от Рады и Кабмина снижения коммунальных тарифов
Депутаты Одесского областного совета сегодня, 2 февраля, обратились к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой не повышать тарифы для населения на природный газ и жилищно-коммунальные услуги, а также увеличить размер субсидий.
Как передает RegioNews, об этом сообщает издание trassae95.
Депутаты считают, что накопление задолженностей за газ и отопление из-за высоких тарифов нарушает права людей. Кроме того, депутаты призвали пересмотреть политику предоставления субсидий и отказаться от их снижения, так как субсидии сократились уже на 10 млрд грн.
71 депутат поддержал проект обращения к правительству, 6 были против и один не проголосовал", - говорится в сообщении.
Также свои голоса в полном составе отдала пропрезидентская фракция "Слуга народа". Проект поддержал и глава Одесской области Сергей Гриневецкий.
Глава облсовета Григорий Диденко заверил, что он лично доставит обращение в Киев и добьется консультации с правительством.
Ранее сообщалось, что городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги.