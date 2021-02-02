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02 февраля 2021, 13:00 28

Городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги

02 февраля 2021, 13:00 28
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Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров
Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров
Фото: Суспільне
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Депутаты Ужгородского городского совета во время сессии 2 февраля поддержали предложение направить обращение в Верховную Раду, президенту и Кабинету министров по поводу снижения тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

За это решение проголосовали 38 депутатов городского совета.

Оно было принято после протестов местных жителей, которые в январе дважды митинговали у здания ОГА и областного совета.

Напомним, 19 января депутаты Закарпатского областного совета поддержали обращение к властям с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию.

тарифы Ужгород власть горсовет обращение

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