Городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги

Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров

Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров

Фото: Суспільне

Депутаты Ужгородского городского совета во время сессии 2 февраля поддержали предложение направить обращение в Верховную Раду, президенту и Кабинету министров по поводу снижения тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

За это решение проголосовали 38 депутатов городского совета.

Оно было принято после протестов местных жителей, которые в январе дважды митинговали у здания ОГА и областного совета.

Напомним, 19 января депутаты Закарпатского областного совета поддержали обращение к властям с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию.