Городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги
Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров
Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров
Депутаты Ужгородского городского совета во время сессии 2 февраля поддержали предложение направить обращение в Верховную Раду, президенту и Кабинету министров по поводу снижения тарифов на газ и электроэнергию.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
За это решение проголосовали 38 депутатов городского совета.
Оно было принято после протестов местных жителей, которые в январе дважды митинговали у здания ОГА и областного совета.
Напомним, 19 января депутаты Закарпатского областного совета поддержали обращение к властям с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию.
В Раде состоится очередное совещание по поводу тарифов для населенияВсе новости »
01 февраля 2021, 17:25Луцсовет обратился к президенту из-за тарифов
01 февраля 2021, 15:45В Черновицкой области из-за тарифов перекрыли трассу национального значения
01 февраля 2021, 13:01
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области