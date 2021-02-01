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01 февраля 2021, 13:01 563

В Черновицкой области из-за тарифов перекрыли трассу национального значения

01 февраля 2021, 13:01 563
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На месте происшествия образовалась большая пробка
На месте происшествия образовалась большая пробка
Фото: патрульная полиция
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В районе села Оршовцы Кицманского района Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу национального значения с требованием снизить цену на газ и его транспортировку.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции области Виту Криворучко, передает RegioNews.

Известно, что около полусотни человек непрерывно ходят по пешеходному переходу и почти не пропускают автомобили.

Дорога, которую перекрыли протестующие, соединяет Ивано-Франковск и Черновцы.

По словам Виты Криворучко, на участке образовалась большая пробка в обе стороны, объездной дороги нет. На месте дежурят сотрудники патрульной полиции.

Напомним, 31 января местные жители в Харьковской области перекрыли трассу из-за повышения тарифов.

В этот же день на Буковине митингующие перекрыли дорогу государственного значения.

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