В Черновицкой области из-за тарифов перекрыли трассу национального значения
В районе села Оршовцы Кицманского района Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу национального значения с требованием снизить цену на газ и его транспортировку.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции области Виту Криворучко, передает RegioNews.
Известно, что около полусотни человек непрерывно ходят по пешеходному переходу и почти не пропускают автомобили.
Дорога, которую перекрыли протестующие, соединяет Ивано-Франковск и Черновцы.
По словам Виты Криворучко, на участке образовалась большая пробка в обе стороны, объездной дороги нет. На месте дежурят сотрудники патрульной полиции.
Напомним, 31 января местные жители в Харьковской области перекрыли трассу из-за повышения тарифов.
В этот же день на Буковине митингующие перекрыли дорогу государственного значения.