Тарифный протест: на Буковине перекрыли трассу национального значения

Местные жители недовольны повышением цены на голубое топливо и электроэнергию

Местные жители недовольны повышением цены на голубое топливо и электроэнергию

Фото: Нацполиция

В селе Дубовцы Черновицкой области около 40 местных жителей протестуют против повышения тарифов и перекрыли трассу национального значения Н-10.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на патрульную полицию Черновицкой области, передает RegioNews.

Около 11.36 поступило сообщение на линию "102" о перекрытии движения в с. Дубовцы Кицманского района, на трассе национального значения Н-10, в количестве около 40 человек, которые непрерывно ходят по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что митингующие, которые перекрыли дорогу, недовольные высокими тарифами на газ и электроэнергию.

На месте происшествия образовались пробки, за порядком следят работники правоохранительных органов.

Напомним, 25 января в Черновицкой области местные жители перекрыли трассу и пикетировали ОГА.