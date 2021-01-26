09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
12:44  26 января
В Минветеранов хотят создать должность омбудсмена по правам участников войны на Донбассе
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 14:09 102

Тарифный протест: на Буковине перекрыли трассу национального значения

26 января 2021, 14:09 102
Читайте також українською мовою
Местные жители недовольны повышением цены на голубое топливо и электроэнергию
Местные жители недовольны повышением цены на голубое топливо и электроэнергию
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В селе Дубовцы Черновицкой области около 40 местных жителей протестуют против повышения тарифов и перекрыли трассу национального значения Н-10.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на патрульную полицию Черновицкой области, передает RegioNews.

Около 11.36 поступило сообщение на линию "102" о перекрытии движения в с. Дубовцы Кицманского района, на трассе национального значения Н-10, в количестве около 40 человек, которые непрерывно ходят по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что митингующие, которые перекрыли дорогу, недовольные высокими тарифами на газ и электроэнергию.

На месте происшествия образовались пробки, за порядком следят работники правоохранительных органов.

Напомним, 25 января в Черновицкой области местные жители перекрыли трассу и пикетировали ОГА.

Черновицкая область тарифы протест дороги полиция
Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации - Шмыгаль
26 января 2021, 12:03
В Киевской области на взятке поймали заместителя начальника отделения полиции
26 января 2021, 10:45
Одесская полиция отработала 262 объекта из 373 якобы заминированных
25 января 2021, 21:56
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »