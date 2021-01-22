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22 января 2021, 12:30 18

Степанов сказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

22 января 2021, 12:30 18
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Планируется, что болезнь пойдет на спад в конце 2021 года
Планируется, что болезнь пойдет на спад в конце 2021 года
Фото: Минздрав
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К концу 2021 года пандемия COVID-19 в Украине может значительно ослабнуть.

Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире на одном из телеканалов, передает RegioNews со ссылкой на segodnya.ua.

"Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мер, в том числе что касается вакцинации, я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления. У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно, с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни", – отметил Степанов.

Кроме того, Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний.

Ранее в Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация.

коронавирус Украина карантин министр Минздрав
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