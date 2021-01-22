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22 января 2021, 16:27 2

Полиция составила 78 тысяч протоколов за нарушение масочного режима

22 января 2021, 16:27 2
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Правоохранители продолжают контролировать соблюдение карантинных мероприятий
Фото: Нацполиция
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Работники Нацполиции составили уже более 78 тысяч административных протоколов за несоблюдение гражданами масочного режима.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью изданию "Українські Новини", передает RegioNews.

Мы составили более 78 тыс. административных постановлений за несоблюдение масочного режима. Мы совместно добились того, что граждане, которые находятся в транспорте, закрытых помещениях, ТРЦ и т.д. все-таки носят маски, уважая друг друга. Для государства это большой плюс", - рассказал Клименко.

Он также сообщил, что на COVID-19 в Нацполиции уже переболели более 15 тысяч человек, 21 работник умер.

Напомним, ранее в Минобразования объяснили, как будут работать вузы, школы и детсады после локдауна.

коронавирус карантин штраф маски Игорь Клименко Нацполиция
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