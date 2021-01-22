Полиция составила 78 тысяч протоколов за нарушение масочного режима
Правоохранители продолжают контролировать соблюдение карантинных мероприятий
Правоохранители продолжают контролировать соблюдение карантинных мероприятий
Работники Нацполиции составили уже более 78 тысяч административных протоколов за несоблюдение гражданами масочного режима.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью изданию "Українські Новини", передает RegioNews.
Мы составили более 78 тыс. административных постановлений за несоблюдение масочного режима. Мы совместно добились того, что граждане, которые находятся в транспорте, закрытых помещениях, ТРЦ и т.д. все-таки носят маски, уважая друг друга. Для государства это большой плюс", - рассказал Клименко.
Он также сообщил, что на COVID-19 в Нацполиции уже переболели более 15 тысяч человек, 21 работник умер.
Напомним, ранее в Минобразования объяснили, как будут работать вузы, школы и детсады после локдауна.
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