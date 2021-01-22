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22 января 2021, 09:44 7

Вышли на плато: в Кабмине оценили эффективность локдауна

22 января 2021, 09:44 7
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Полную оценку эффективности карантинных мер дадут на следующей неделе
Полную оценку эффективности карантинных мер дадут на следующей неделе
Фото: из открытых источников
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По предварительным оценкам, введенные карантинные меры позволили в Украине сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19: сейчас в стране наблюдается определенное плато.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24".

По его словам, полная оценка эффективности жестких карантинных мер будет дана Министерством здравоохранения на следующей неделе.

Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - отметил Немчинов.

Ранее сообщалось, что Украина хочет купить еще одну вакцину от коронавируса.

коронавирус Кабмин карантин пандемия локдаун
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