Вышли на плато: в Кабмине оценили эффективность локдауна

Полную оценку эффективности карантинных мер дадут на следующей неделе

Полную оценку эффективности карантинных мер дадут на следующей неделе

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По предварительным оценкам, введенные карантинные меры позволили в Украине сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19: сейчас в стране наблюдается определенное плато.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24".

По его словам, полная оценка эффективности жестких карантинных мер будет дана Министерством здравоохранения на следующей неделе.

Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - отметил Немчинов.

Ранее сообщалось, что Украина хочет купить еще одну вакцину от коронавируса.