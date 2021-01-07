В полночь в Украине начнется двухнедельный локдаун

Локдаун продлится до 24 января

Локдаун продлится до 24 января

В полночь 8 января в силу вступят ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.

Об этом напомнили в Минздраве Украины, пишет RegioNews.

В этот период в стране будет запрещено:

посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");

прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;

работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");

работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями);

работа рождественских ярмарков.

В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:

работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;

торговля продовольственными товарами;

торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;

торговля средствами гигиены, связи, товарами бытовой химии, прессой и кормом для животных;

техническое обслуживание и ремонт авто;

работа АЗС (без зоны питания);

работа финансовых учреждений (банков);

работа почтовых операторов;

работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);

спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Напомним, после праздников в Украине начнут действовать усиленные ограничения. Усиленный карантин будет действовать с 8 января до полуночи 25 января.

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