В полночь в Украине начнется двухнедельный локдаун
Локдаун продлится до 24 января
Локдаун продлится до 24 января
В полночь 8 января в силу вступят ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.
Об этом напомнили в Минздраве Украины, пишет RegioNews.
В этот период в стране будет запрещено:
- посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;
- работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
- работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");
- прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;
- работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");
- работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями);
- работа рождественских ярмарков.
В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:
- работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
- торговля продовольственными товарами;
- торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;
- торговля средствами гигиены, связи, товарами бытовой химии, прессой и кормом для животных;
- техническое обслуживание и ремонт авто;
- работа АЗС (без зоны питания);
- работа финансовых учреждений (банков);
- работа почтовых операторов;
- работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.
Напомним, после праздников в Украине начнут действовать усиленные ограничения. Усиленный карантин будет действовать с 8 января до полуночи 25 января.
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