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07 января 2021, 19:00 3

В полночь в Украине начнется двухнедельный локдаун

07 января 2021, 19:00 3
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Локдаун продлится до 24 января
Локдаун продлится до 24 января
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В полночь 8 января в силу вступят ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно.

Об этом напомнили в Минздраве Украины, пишет RegioNews.

В этот период в стране будет запрещено:

  • посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");
  • прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;
  • работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");
  • работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями);
  • работа рождественских ярмарков.

В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:

  • работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
  • торговля продовольственными товарами;
  • торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;
  • торговля средствами гигиены, связи, товарами бытовой химии, прессой и кормом для животных;
  • техническое обслуживание и ремонт авто;
  • работа АЗС (без зоны питания);
  • работа финансовых учреждений (банков);
  • работа почтовых операторов;
  • работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Напомним, после праздников в Украине начнут действовать усиленные ограничения. Усиленный карантин будет действовать с 8 января до полуночи 25 января.

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