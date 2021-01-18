60% предпринимателей не видят смысла в январском локдауне – опрос

Закрывать бизнес будут 9% опрошенных, 22% отправляют своих работников в неоплачиваемый отпуск

Закрывать бизнес будут 9% опрошенных, 22% отправляют своих работников в неоплачиваемый отпуск

Фото из открытых источников

62% опрошенных малых предпринимателей заявили, что во внедрении новой волны жестких ограничений нет смысла, еще 24% считают меры слишком жесткими.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на опубликованные "Экономической правдой" результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Лишь 14% опрошенных считают январские ограничения адекватными ситуации или мягкими.

Из-за внедрения нового локдауна 22% предпринимателей ищут новые возможности для развития своего бизнеса, еще 22% вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, 13% - сокращают заработную плату, 10% - частично сокращают штат, 9% - будут закрывать бизнес. Только 9% сообщили, что не чувствуют влияния локдауна на свою работу, а 15% предпринимателей смогли перевести бизнес в онлайн, - говорится в сообщении.

В то же время лишь 36% опрошенных малых предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой (государственная финансовая помощь в размере 8 тысяч гривен).

Опрос проводился с 11 по 18 января 2021 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 105 предпринимателей – представителей малого бизнеса.

Как сообщалось, 8 января в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

Впоследствии в Минздраве рассказали, почему карантин заканчивается 24 января: локдаун совпадает с инкубационным периодом вируса в тех, кто заразился в новогодние праздники.

Еще позже в Минздраве объяснили, почему в супермаркетах нельзя торговать определенными товарами.