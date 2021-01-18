Локдаун в Украине: власти отчитались, сколько заведений были закрыты

Из-за нарушения правил карантина были закрыты сотни ресторанов, ТРЦ и ночных клубов

Из-за нарушения правил карантина были закрыты сотни ресторанов, ТРЦ и ночных клубов

Фото: из открытых источников

С 8 января, когда в Украине был введен жесткий карантин, закрыли сотни ресторанов, торгово-развлекательных центров и ночных клубов, нарушивших запрет на прием посетителей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания Владимира Зеленского с членами Кабинета Министров, передает RegioNews.

Так, из-за нарушений карантинных правил со времени введения жесткого карантина в Украине закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 торгово-развлекательных центров и 40 клубов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина по индексу жесткости карантина среди 18 европейских стран занимает 16 место. Он отметил, что у нас один из самых низких показателей жесткости карантина в Европе.

Напомним, Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта, при этом усиленный карантин после 24 января продлевать не будут.