Шмыгаль анонсировал возобновление большой приватизации

Премьер заявил об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030

Премьер заявил об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030

Фото: Правительственный портал

В Украине процесс большой приватизации восстановят в 2021 году, после того, как она была запрещена на фоне карантина в прошлом году.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030, передает RegioNews.

Премьер заявил, что для участия в приватизации в Украине на сегодня у инвесторов "ликвидность присутствует", а объекты для приватизации в Украине чрезвычайно интересны.

В этом году мы также начинаем большую приватизацию, это необратимый процесс, активно работаем с Фондом госимущества, и это тоже должен быть экономический прорыв с точки зрения сложности, - рассказал Шмыгаль.

На время карантина продажа объектов большой приватизации была запрещена законом. Сейчас этот закон действующий.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада запретила большую приватизацию во время карантина. За соответствующий законопроект №3552 во втором чтении проголосовали 279 нардепов.

Напомним, в Госбюджет поступило свыше 1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр".

Также приватизация спиртзаводов пополнила бюджет более чем на миллиард гривен.

Тем временем Фонд госимущества заявляет о риске потери 12 млрд грн из-за "скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп". ФГИУ утверждает, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, предприняли попытку незаконного давления на ЧАО "Объединенная горно-химическая компания".