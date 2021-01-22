11:02  22 января
В Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация
16:28  22 января
В Киеве под зданием Рады задержали вооруженного мужчину
13:21  22 января
Киев закупит один миллион доз COVID-вакцин - Кличко
UA | RU
UA | RU
22 января 2021, 16:15 47

Шмыгаль анонсировал возобновление большой приватизации

22 января 2021, 16:15 47
Читайте також українською мовою
Премьер заявил об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030
Премьер заявил об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030
Фото: Правительственный портал
Читайте також
українською мовою

В Украине процесс большой приватизации восстановят в 2021 году, после того, как она была запрещена на фоне карантина в прошлом году.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030, передает RegioNews.

Премьер заявил, что для участия в приватизации в Украине на сегодня у инвесторов "ликвидность присутствует", а объекты для приватизации в Украине чрезвычайно интересны.

В этом году мы также начинаем большую приватизацию, это необратимый процесс, активно работаем с Фондом госимущества, и это тоже должен быть экономический прорыв с точки зрения сложности, - рассказал Шмыгаль.

На время карантина продажа объектов большой приватизации была запрещена законом. Сейчас этот закон действующий.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада запретила большую приватизацию во время карантина. За соответствующий законопроект №3552 во втором чтении проголосовали 279 нардепов.

Напомним, в Госбюджет поступило свыше 1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр".

Также приватизация спиртзаводов пополнила бюджет более чем на миллиард гривен.

Тем временем Фонд госимущества заявляет о риске потери 12 млрд грн из-за "скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп". ФГИУ утверждает, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, предприняли попытку незаконного давления на ЧАО "Объединенная горно-химическая компания".

приватизация Фонд госимущества стратегия премьер Денис Шмыгаль
Кабмин одобрил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает
20 января 2021, 19:30
Зарплаты учителей вырастут почти на 20% уже в январе
20 января 2021, 15:54
Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа
19 января 2021, 12:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »