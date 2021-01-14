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14 января 2021, 18:13 10

У Зеленского убеждены, что локдаун не обвалит курс гривны

14 января 2021, 18:13 10
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Там считают, что многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну
Там считают, что многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну
Фото из открытых источников
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Усиление карантинных мероприятий, которое введено в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару.

Об этом заявил советник Президента по вопросам экономики Олег Устенко, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но и промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", – отметил Устенко.

Он напомнил, что, по прогнозам Минэкономики, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл., а эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл.

Советник Президента рассказал, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. Во-первых, по его словам, это состояние внешних рынков, который сейчас "активно улучшается", в частности растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция.

По мнению Устенко, это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки, а дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.

Во-вторых, он отметил, что приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", – сказал Устенко.

Кроме того, советник Президента напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн, часть из которых была номинирована в валюте. Он пояснил, что это указывает на то, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

Устенко подытожил, что создаются основания для укрепления национальной валюты.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав не будет настаивать на продлении карантина после 25 января.

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